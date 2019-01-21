В Кабардино-Балкарии умерла самая старая женщина России

В селе Заюково Кабардино-Балкарии скончалась старейшая жительница России – 128-летняя Нану Шаова. В мае ей исполнилось бы 129.

Летом 2017 долгожительница была внесена в "Книгу рекордов России" как самый пожилой человек в стране. Сын Нану Шовой рассказывал РИА Новости, что у нее восемь детей, 19 внуков, 33 правнука и семи праправнуков.