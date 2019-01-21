"BEEF: русский хип-хоп": фильм о главной музыке поколения

21 октября в кинотеатре "Октябрь" состоится премьера фильма "BEEF: русский хип-хоп".

Это уникальное исследование российского хип-хопа с самыми яркими его представителями. Среди них известные музыканты, продюсеры, танцоры, битбоксеры, диджеи, уличные художники. Те, кто были первопроходцами, и те, кто сегодня создают тренды в музыке. Они стали кумирами, их видеоклипы собирают миллионы просмотров.



Картина покажет весь путь русского хип-хопа от андеграундных выступлений и квартирников до огромных стадионов. Зрители заглянут за кулисы русского рэпа и увидят все конфликты и столкновения, поймут истинный облик жанра и ответят для себя на вопрос, как хип-хоп завоевал сердца современного поколения и стал музыкой номер один.

В съемках фильма приняли участие Баста, Каста, Тимати, Oxxxymiron, Скриптонит, Децл, Шеff, Лигалайз, Птаха, Гуф, L’one, ST, Кrec, Каспийский груз, Big Russian Boss, Ресторатор, Noiz MC, Вахтанг, Da Boogie Crew и многие другие.

Фильм снимался без малого семь лет. В 2011 году режиссер Рома Жиган взял камеру и поехал разговаривать со своими друзьями-рэперами. Некоторые из них за этот период успели возглавить все мыслимые хит-парады. Чтобы снять L’one, потребовался целый год — настолько не совпадали графики съемочной группы и артиста.

Некоторых артистов снимали несколько раз. Например, Тимати отсняли на студии звукозаписи Black Star, а затем на концертах в Минске, Москве и Израиле. В фильме можно увидеть, как спустя время поменялся его взгляд на те или иные вещи.

Режиссер Рома Жиган говорит:

"Посмотрев это кино, вы заговорите с современным поколением на одном языке".

В съемках принял участие легендарный рэпер COOLIO и обладатель статуэтки Grammy Larry Sanders (L.V.). Дуэт музыкантов с песней Gangsta's Paradise в середине 90-х годов произвел эффект разорвавшейся бомбы. Многие увлеклись этим стилем именно благодаря этой композиции.