Песков прокомментировал публикации о строительстве башни Трампа в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию американских СМИ, согласно которой Дональд Трамп лично держал под контролем ход переговоров с российской стороной относительно строительства "башни Трампа" в Москве, передает "Интерфакс".

По словам Пескова, в Кремле не располагают информацией, держал ли нынешний президент США этот проект под личным контролем, так как по этому вопросу ни с кем из американских представителей не общались.

Он напомнил, что в начале декабря поделился с журналистами президентского пула информацией о сообщениях за подписью экс-адвоката американского президента Майкла Коэна, приходивших на его электронную почту. В них Коэн просил организовать встречу с тогдашним главой администрации президента Сергеем Ивановым или с ним самим для поддержки данного проекта.

Песков отметил, что один из его сотрудников звонил авторам сообщения и разъяснял, что администрация президента России вопросами строительства не занимается. Кроме того, он посоветовал американским представителям посетить Петербургский экономический форум, если они заинтересованы в инвестициях.