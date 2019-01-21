В Николаевске-на-Амуре выпало рекордное количество снега. Видео

В Хабаровском крае в городе Николаевск-на-Амуре за два дня, 18 и 19 января, выпало более полуметра осадков. Пока коммунальные службы очищают дороги, местные жители делятся в социальных сетях фотографиями и видео сугробов и ждут новый снегопад.

Синоптики утверждают, что можно говорить о своеобразном местном рекорде: такое количество снега, выпавшего за столь короткое время, не помнят даже старожилы. Дороги были заметены так, что движение в городе и Николаевском районе было полностью парализовано.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал накануне отчитал местных чиновников за плохую расчистку дорог: "Ни скорая помощь не может подъехать, ни воду не могут подвести! С 27 числа!"

И сегодня, 21 января, вновь было открыто автобусное движение на дороге Селихино — Николаевск-на-Амуре, однако не исключено, что ситуация вновь может ухудшиться — к вечеру вновь ожидается снегопад, поскольку на регион наступает новый, третий по счету с конца декабря, мощный циклон.

В настоящее время расчистка дорог продолжается не только коммунальными службами, но и силами местных жителей, раскапывающих свои дома и гаражи. Полицейские продолжают исправно выполнять свои функции. Так, управление МВД России по Хабаровскому краю отчиталось о поимке вора, укравшего детский снегокат.

Местные СМИ сообщают, что имеются затруднения в работе службы скорой помощи, имеющей вездеход и четыре моноприводных автомобиля, которые не могут в таких погодных условиях без затруднений передвигаться по дорогам.