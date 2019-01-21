В Абхазии задержали подозреваемых в убийстве россиянина

В Абхазии раскрыто убийство россиянина – уроженца Костромы Михаила Маслова, который вместе с семьей переехал в село Тамыш несколько лет назад. Ему был 41 год.

По подозрению в совершении преступления задержаны двое жителей села Кутол. Они были допрошены и уже признали свою вину, передает РИА Новости со ссылкой на помощника республиканского генпрокурора по связям с общественностью Даура Амичба.

Как сообщалось ранее, в ночь на Старый Новый год, 14 января, вооруженные неизвестные люди в масках проникли в дом Маслова.

Когда хозяин дома услышал шум и вышел посмотреть, что произошло, злоумышленники выстрелили и ранили в Михаила ногу.

Как рассказала его жена Татьяна, оружейная дробь попала в артерию, и ее муж умер практически сразу от потери крови, пишет агентство Sputnik Абхазия.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Преступникам грозит лишение свободы на срок от 8 лет до пожизненного заключения.