Гонщик с синдромом Дауна впервые выступил на "Дакаре-2019"

Перуанец Лукас Баррон вошел в историю мирового автоспорта, став первым человеком с синдромом Дауна, который принял участие в многодневном ралли-рейде "Дакар", одной из самых изнурительных гонок в мире. Он ехал в машине со своим отцом Жаком, для которого эта гонка стала уже шестой.

Ранее Жак Баррон принимал участие в четырех гонках "Дакара" в качестве участника среди мотоциклистов и однажды прошел маршрут в составе группы обеспечения одной из команд. "Теперь наша главная цель – просто закончить гонку, — цитирует Баррона-старшего издание Foxsports.Com. – Но, независимо от результата, это ралли будет для меня самым впечатляющим".

Команда отца-пилота и сына-штурмана готовилась к этому эпохальному не только для них событию более полутора лет и соревновалась в категории UTV для внедорожных полноприводных багги – класс, который был впервые добавлен в "Дакар" в 2017 году. Однако уже после второго этапа их машина получила серьезную поломку, так что полноценно закончить гонку Барроны не смогли.

"Лукас получил лицензию Международной автомобильной федерации на участие в "Дакаре", — сказал Баррон-старший. – Кроме обязанностей предупреждать водителя об опасностях на трассе, он знает, как следить за температурой ремня, масла и давление в шинах".

Несмотря на относительную неудачу первого совместного с сыном выступления на крупнейшем ралли-рейде, Жак не унывает: "У людей с синдромом Дауна могут развиться определенные способности: Лукас может заниматься любым видом спорта". По словам отца, на следующей гонке он хочет выступить в зачете грузовиков и третьим членом экипажа собирается взять сестру Лукаса Адриану.