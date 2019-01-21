Юная фигуристка сообщила поклонникам о "правильном допинге"

Московская спортсменка из клуба "Снежные барсы" Анастасия Шаботова взбудоражила мир фигурного катания сообщением, что в столичных школах этого вида спорта применяют допинг. "Только надо знать, какой допинг "правильный", — сказала 13-летняя фигуристка.

Эти неожиданные откровения появились на странице спортсменки с социальной сети Instagram во время ее общения с болельщиками. "Как выступать стабильно? Выпить много допинга – и выступаешь стабильно. Вот и все, — цитирует Шаботову издание "Спорт-экспресс". – Только надо правильный допинг пить. В "Хрустальном" пьют или не пьют? Конечно, пьют".

В этом то ли шутливом, то ли серьезном посте юная спортсменка косвенно указала на существование неких злоупотреблений в своем клубе, но, главное, зацепила отделение фигурного катания "Хрустальный", в котором занимается группа известного тренера Этери Тутберидзе, воспитавшей двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву и олимпийскую чемпионку Алину Загитову.

Некоторые наши функционеры восприняли слова 13-летнего ребенка, как вполне серьезное обвинение всей структуре спорта: "некомпетентными и дискредитирующим" назвал высказывания фигуристки представитель авторитетной школы "Самбо-70", в структуру которой входит "Хрустальный".

В то же время, Федерация фигурного катания России отказалась комментировать заявления юниорки. Генеральный директор организации Александр Коган назвал ее слова "глупостью", а президент федерации Александр Горшков – "чушью".

Тем не менее, глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус пообещал обратить на 13-летнюю фигуристку особое внимание. На вопрос о том, планирует ли РУСАДА заняться дополнительной проверкой или образовательной работой в отношении этой спортсменки, Ганус ответил: "Мы будем делать и то, и другое. Но главное – мы все вместе должны внедрить в стране культуру нетерпимости к допингу".