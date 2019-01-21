Борис Ротенберг продолжит карьеру футболиста

Защитник "Локомотива" Борис Ротенберг заявил, что не намерен завершать карьеру. В настоящее время футболист восстанавливается после повреждения передней крестообразной связки.

В декабре Борис получил травму в кубковом матче с "Рубином". Появилась информация, что Ротенберг завершит выступления после столь серьезного повреждения. Однако 32-летний футболист намерен вернуться на поле.

"История футболиста Ротенберга не закончилась. Я еще на носилках решил, что обязательно вернусь", — заявил Борис Ротенберг. В нынешнем сезоне Борис сыграл в составе "Локомотива" пять встреч.