Японцы называют Сергея Лаврова "злым следователем"

"Синдзо Абэ так долго и так оптимистично говорил об успехе своей позиции в отношении Москвы, что убедил японцев, что Россия готова отдать два курильских острова", - заявил в эфире программы "60 минут" корреспондент ВГТРК Сергей Мингажев.

Японский премьер находится под очень серьезным давлением со стороны прессы и общества, поэтому отказываться от претензий на острова для него стало бы политическим харакири.

"Еще буквально три недели назад Синдзо Абэ рассуждал о том, что он будет делать с российскими жителями, когда острова перейдут Японии. Он был в плену иллюзий, но отпор, который дал Сергей Лавров, отрезвил японцев", — считает Мингажев.



Глава МИД России напомнил японским партнерам, что Токио необходимо признать итоги Второй мировой войны, включая суверенитет России над южными Курильскими островами.

Теперь, как отметил Мингажев, Лаврова в Японии называют злым следователем, а Путина добрым.

Премьер Синдзо Абэ 22 января проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Руководители государств пообщаются уже в 25-й раз. Первые лица государств рассмотрят вопросы, связанные с заключением мирного договора.

Япония готова подписать мирный договор с Россией в обмен на два острова. Это исходная позиция Японии на переговорах с Россией.

Исходная же позиция Москвы состоит в том, что южные Курильские острова являются неотъемлемой частью территории Российской Федерации.

Президент Владимир Путин и премьер Синдзо Абэ 14 ноября прошлого года на встрече в Сингапуре условились ускорить двусторонний диалог по вопросу заключения мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.