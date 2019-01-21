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21 января 201915:44

Из-за сильной концентрации кокаина у здания парламента в Темзе резвятся угри

Британские ученые исследовали воду Темзы – пробы брали недалеко от выхода канализационных стоков здания парламента. Целю исследования была оценка роста потребления кокаина жителями британской столицы. Кроме того, специалисты Королевского колледжа Лондона изучили, как большое количество отходов влияет на поведение рыб в реке.

В итоге эксперты выяснили, что повышенная концентрация наркотических веществ в Темзе, включая кокаин, способствовала изменению поведения обитающих в реке угрей – они, по словам ученых, демонстрировали несвойственную им активность.

Лондон считается одним из главных потребителей кокаина в Великобритании. Теперь, как оказалось, к кокаину пристрастились и лондонские рыбы.

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