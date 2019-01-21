На юге России обезврежены "благотворители", собравшие 10 миллионов для ИГ

На юге России обезврежена преступная группа, которая собирала деньги для террористов ИГИЛ (запрещена в России). По данным ФСБ, действовала она на Кубани, в Дагестане и Адыгее, прикрывалась благотворительностью, а все деньги отправляла в Сирию. Собрать успели почти 10 миллионов рублей.

Они собирали деньги для террористов в Сирии. Законспирированная ячейка работала сразу в трех российских регионах. Краснодарский край, республика Дагестан и Адыгея. Работали под надежным и проверенным прикрытием – благотворительный фонд якобы собирал средства для помощи мусульманским странам.

"Надо сказать, что конечно не только фонды для таких случаев используются. Но фонд безусловно это один из инструментов. Потому что деньги гораздо легче перечислять. Массировано это началось тогда, когда ЦРУ создала "Аль-Каиду" (запрещена в России) во главе с Бен Ладеном. С этого момента как раз и начались почковаться эти фонды. Которые, так или иначе, финансировали такие группировки", — заявил Иван Коновалов — директор Центра стратегической конъюнктуры.

Вот так выглядит официальный сайт такого благотворительного фонда. Красочные фотографии, яркие заголовки. Деньги собирают для голодных жителей Йемена, на рытье колодцев в Африке, для воспитания сирот на Ближнем Востоке. Вместо финансового отчета – фотографии. При этом зачастую, фонды зарегистрированы за рубежом.

Управляют таким сбором, как правило, извне – эмиссары террористических организаций. В Сирию деньги попадали уже обналиченными. По информации спецслужб, трое задержанных успели передать десять миллионов рублей. Сколько через такие фонды поступает денег со всего мира – остается только догадываться. Эксперты заявляют, большинство так называемых "благотворителей" обычно знают, на что пойдут их средства.

"Ну кто же отдает деньги просто так? Это наивно. Конечно, знают. Благотворительные фонды это прикрытие. Деньги по-разному туда попадают. И рэкет, и крыша, и бизнес какие-то проекты. В эти фонды все аккумулируется, и из этих фондов финансируется", — говорит полковник запаса ФСБ, бывший руководитель подразделения КГБ по борьбе с терроризмом Владимир Луценко.

У всех задержанных дома нашли мобильные телефоны, кредитные карты и фискальные чеки. Кроме банковских документов обнаружили и экстремистскую литературу. Сейчас следователи устанавливают всю цепочку и механизм финансирования террористов. По этой уголовной статье всем троим может грозить пожизненное заключение.