В Петербург пришел контейнер с кокаином в бананах

Около 50 килограммов кокаина в тайнике под обшивкой контейнера-рефрижератора с бананами обнаружила полиция и таможня Санкт-Петербурга. Нелегальный груз пришел на железнодорожную станцию Шушары.

Наркотик из Эквадора был расфасован в 47 брикетов, сообщает РИА Новости. Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются те, кто может быть причастен к контрабанде наркотиков. Известно, что груз прибыл морем из Эквадора. Эта страна – крупнейший в мире экспортер бананов.