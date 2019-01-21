Метель задержала самолеты в московских аэропортах

Из-за сильного снегопада, который пришел в Москву в понедельник, в столичных аэропортах задерживаются рейсы. По данным сервиса "Яндекс. Расписания" в настоящее время задержано 17 рейсов, из них 10 – во Внукове.

Аэродромные службы в аэропортах Москвы переведены на усиленные режим работы, самолеты перед вылетом проходят противообледенительную обработку, а взлетно-посадочные полосы расчищают от снега – этим и объясняются задержки рейсов, пояснили "Интерфаксу" в авиадиспетчерских службах.