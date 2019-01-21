Олег Ляшко стал кандидатом в президенты Украины и пообещал расстрелы на Крещатике

На Украине появился еще один кандидат в президенты: Радикальная партия выдвинула на этот пост своего лидера – скандально известного депутата Верховной рады Олега Ляшко.

Ляшко уже озвучил некоторые пункты своей предвыборной программы. Один из них – вернуть на Украине смертную казнь за коррупцию, госизмену и терроризм, передает "Россия 24".

Кроме того, лидер радикалов пообещал расстрелять в центре Киева, на Крещатике, десять коррупционеров на страх другим.

В своем "Фейсбуке" он уже опубликовал предвыборное фото со своими сторонниками, которые верят в Ляшко — "справедливого президента".

Между тем, как сообщалось весной 2018-го, доходы самого Ляшко за предыдущий период составили около 780 тысяч долларов США и оказались больше того, что задекларировали президент Украины Петр Порошенко и премьер Владимир Гройсман.

В России в отношении лидера Радикальной партии Украины возбуждено уголовное дело по статьям "Похищение человека", "Истязание" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".

Избирательная кампания по выборам президента официально стартовала на Украине 31 декабря. В этот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации, напоминает РИА Новости.

На протяжении последних месяцев лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, остается глава партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко. Она уже заявила о своем намерении участвовать в выборах.

Еще одним соперником Петра Порошенко стал актер — комик Владимир Зеленский. В свойственном ему формате шоумена он уже спел "за упокой проповедника Порошенко".