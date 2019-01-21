В Каракасе арестованы военные, попытавшиеся устроить мятеж

В столице Венесуэлы арестованы 16 человек, подозреваемых в попытке мятежа и призывах выступить против государственного строя, передает телеканал "Россия 24"

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе венесуэльской армии, военнослужащие захватили оружие и взяли в заложники четырех коллег. Однако затем они сдались и сейчас находится под контролем вооруженных сил страны.

Ранее СМИ сообщили, что один из районов Каракаса якобы захвачен мятежными военными. Они сами опубликовали несколько видео в социальных сетях, в которых призвали оказывать сопротивление правительству. В настоящее время этот район окружен сотрудниками сил быстрого реагирования и боливарианской полиции. Людей, пришедших поддержать мятежных военных, разогнали слезоточивым газом, сообщает РИА Новости.

Как сообщили сотрудники российского посольства в Каракасе, работа дипведомства проходит в штатном режиме. Между тем посол Венесуэлы в Москве Карлос Рафаэль Фария Тортоса опроверг информацию о возможном перевороте в Каракасе.

"Это неправда​​​ и не совпадает с тем, что происходит в настоящее время", — пояснил он.

10 января в Венесуэле состоялась инаугурация Николаса Мадуро — в качестве президента страны он принес присягу на период 2019-2025 годов. Участники латиноамериканской "Группы Лимы", а также США, заявили, что не признают новый президентский срок Мадуро.