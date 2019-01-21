Первый боевой экзоскелет может появиться в российской армии через год

Испытания первого экзоскелета ЭО-1 для российских солдат планируют завершить в конце 2019 года. Речь идет о пассивной системе, которая не делает человека сильнее, но облегчает переноску груза. В общей сложности тестирование новинки заняло около трех лет, рассказал агентству ТАСС старший научный сотрудник Центрального НИИ инженерных войск Артем Чистобаев.

Представитель военного института пояснил, что испытания ЭО-1 начались в 2015 году. А уже в 2017 году экзоскелеты отправили в сирийскую Пальмиру. Там прототипы выдавали операторам саперных роботов "Уран-6", которым приходится носить 20-килограммовую систему управления дроном.



Кроме того, добавил Чистобаев, планируется выдавать экзоскелеты гранатометчикам, и операторам противотанковых ракетных комплексов, то есть бойцам, которые носят тяжелое вооружение и боеприпасы к нему. В этот же список войдут пулеметчики, оснащенные ранцами с патронами.

Как утверждают разработчики, новый экзоскелет позволяет переносить до 50 килограммов груза, не сковывает движения, прост и надежен.