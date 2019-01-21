Australian Open. Даниил Медведев уступил Новаку Джоковичу

В Мельбурне продолжается Открытый чемпионат Австралии. Российский теннисист Даниил Медведев не смог пробиться в четвертьфинал, уступив в четырех партиях сербу Новаку Джоковичу.

Посеянный под 15 номером Медведев оказал достойное сопротивление первой ракетке турнира Джоковича. В первой партии серб выиграл 6:4. Во второй Даниил довел дело до тайбрейка и сравнял счет в поединке 7:6 (7:5). Медведев хорошо начал третью партию, но затем сказался опыт Новака. Который выиграл третий сет 6:2, а четвертый 6:3. Соперники провели на корте 3 часа 15 минут.

Джокович пробился в четвертьфинал, где его соперником станет японец Кей Нисикори, Восьмой номер посева в тяжелейшем поединке обыграл испанца Пабло Каррено-Буста (Испания, №23) – 6:7, 4:6, 7:6, 6:4, 7:6. Француз Люка Пуй (№28) в четырех партиях победил хорвата Борну Чорича (№11) – 6:7, 6:4, 7:5, 7:6. Соперником Пуя станет канадец Милош Раонич (16).