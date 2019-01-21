Защитник Эшли Коул возвращается в Англию

Бывший защитник сборной Англии, "Арсенала" и "Челси" Эшли Коул в ближайшее время станет футболистом "Дерби Каунти", выступающего в Чемпионшипе. В последнее время Коул выступал за клуб МЛС "Лос-Анджелес Гэлакси".

38-летний футболист подумывал о завершении карьеры, но решил вернуться в Англии. Эшли откликнулся на просьбу главного тренера "Дерби Каунти" Фрэнка Лэмпарда, с которым они вместе играли в сборной Англии и "Челси".

"Эшли мой друг и настоящий профессионал. Он находится в хорошей спортивной форме и может помочь нам в борьбе за возвращение в премьер-лигу", — заявил Фрэн Лэмпард Sky Sports. В настоящее время "Дерби Каунти" занимает шестое место во втором по силе дивизионе Англии.