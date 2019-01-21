В письме из Бутырки Кокорин назвал россиян "стадом баранов"

В СМИ попало письмо находящегося в СИЗО нападающего "Зенита" Александра Кокорина – ответ одному из болельщиков, которые пишут ему в Бутырку.

"Невские новости" публикуют фрагмент письма, в котором футболист (видимо, отвечая на обвинения в его адрес по поводу скандальных выходок) пишет, чтобы адресат не слушал мнение народа.

"Это стадо баранов. Что им скажут, то и говорят", — пишет Кокорин. При этом футболист заверяет, что "все нормально", и он "скоро будет".

В Бутырке знаменитые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев содержатся уже больше трех месяцев. В СИЗО они попали после резонансных историй с драками на улице Москвы и в одном из кафе.

Футболистов обвиняют по статьям "Хулиганство в составе группы лиц" и "Побои". В начале декабря срок ареста Кокорина и Мамаева был продлен до начала февраля.