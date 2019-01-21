Еще один кандидат: Олег Ляшко обещает Украине преодоление бедности

В президентской гонке на Украине появился еще один кандидат. Радикальная партия официально выдвинула своего лидера Олега Ляшко. На выборы он идет с программой под названием "Преодоление бедности". Сейчас в первой тройке — экс-премьер Юлия Тимошенко, шоумен Владимир Заленский и лидер объединения "Оппозиционная платформа "За жизнь" Юрий Бойко.

Смертная казнь за коррупцию, возвращение высоких зарплат, новый договор с МВФ. Стандартные обещания в преддверие президентских выборов на Украине. В зале – жена, однопартийцы и даже первая учительница политика. Она плачет, когда толпа скандирует "Ляшко-президент!".

Теперь Олег Ляшко – официальный кандидат от Радикальной партии. А мероприятие, больше похожее на театральное представление, на самом деле, партийный съезд.

Впрочем, шоу – неотъемлемая часть программы едва ли не всех политиков на Украине. Упускать возможности пропиариться не готов ни один кандидат. Тот же Олег Ляшко… в бане перед Крещенскими купаниями. Заходя в прорубь говорит: я Черномор, а вы, это он про свою команду, тридцать три богатыря. Вода, по его словам, смывает грехи, а вместе с этим "всю грязь, которая есть на Украине".

"Украинское общество уже изрядно устало от его гиперболизированного популизма. Олег Ляшко – это известный на Украине популист. И, собственно говоря, благодаря этой популистской риторике он смог стать главой целой фракции в Верховной раде Украины. Самая главная задача для Олега Ляшко – это провести свою фракцию в новый созыв Верховной рады Украины. Президентские выборы для него – это PR-площадка для заявления о себе", — подчеркивает политолог Иван Мезюхо.



Другая партия "Слуга народа" выдвинула своим кандидатом Владимира Зеленского. Сейчас он на втором месте по данным социальных опросов. Накануне шоумен заявил, что хотел бы победить в первом туре, потому что результаты объявят первого апреля – в день клоуна. Относиться к президентской кампании на Украине действительно можно только с юмором.

До сих пор у Зеленского нет программы, зато по-прежнему есть бизнес в России. Вместо конкретных политических шагов – ролики о "похоронах Порошенко". Сам шоумен не скрывает, что в случае громкого проигрыша в политике не останется.

Выборы – площадка для пиара и зарабатывания денег. На данный момент зарегистрировано больше десяти кандидатов. По оценкам экспертов, к концу кампании их число перевалит за два десятка. Только вот президентских амбиций почти ни у кого нет.

"Большинство зарегистрированных сейчас кандидатов на пост президента являются на Украине долларовыми миллионерами. Причем, это отражено в их декларациях. При общем обнищании населения во власть идут люди, владеющие действительно большими деньгами. Второе, что поражает, у большинства из них эти деньги в декларациях отражены, как находящиеся в наличной форме. То есть невозможно определить, откуда у них эти деньги появились", — отмечает политолог, эксперт Центра Евразийской интеграции Олег Ногинский.

При этом действующий президент, наоборот, теряет свой рейтинг. По последнем данным, он выпал из тройки лидеров. А место в ней занял сопредседатель "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрий Бойко.

Порошенко отправился с визитом в Израиль. В Иерусалиме он должен был обсудить вопрос о признании "новой церкви" с патриархом Иерусалимским. Но встречу патриарх отменил, сославшись на плохое самочувствие…