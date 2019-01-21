В Керченском проливе загорелось судно

В районе Керченского пролива произошел пожар на судне, следующем под флагом Танзании.

"Есть пожар на одном или двух судах, уточняем. Спасателями получена информация, что люди прыгают за борт", — сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.

По предварительным данным, одно из судов перевозит газ. На место происшествия направлен морской буксир.