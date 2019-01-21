Синдзо Абэ прилетел в Москву на переговоры по мирному договору
Премьер-министр Японии прилетел в Москву. 22 января Синдзо Абэ проведет переговоры с Владимиром Путиным. Они станут для них уже 25 по счету. В центре внимания, конечно же, мирный договор и расширение торгово-экономического сотрудничества двух стран.
Японского премьера в Москве сопровождает пул из более чем 80 журналистов, сообщает ТАСС. Все подробности переговоров Путина и Абэ держатся в глубоком секрете, что только порождает массу слухов.
Ранее японские СМИ рассказали, что Абэ приступил к рассмотрению вопроса о заключении мирного договора, если получит гарантии передачи Токио части южных Курильских островов: Шикотана и группы мелких необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи.
В Москве заявили, что спекуляции японской стороны по поводу островов значительно осложнили японскую позицию на предстоящих переговорах. Японские СМИ назвали министра иностранных дел России Сергея Лаврова "злым следователем" на переговорах. Кроме того, в Токио не предлагали Москве передать два острова в контексте заключения мирного договора, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Из Москвы японский премьер-министр отправится в швейцарских Давос на Всемирный экономический форум.
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