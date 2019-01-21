Фигуристка Анастасия Шаботова призналась, что сказала глупость

Юная фигуристка Анастасия Шаботова заявила, что наговорила глупость про допинг. 13-летняя спортсменка объяснила свои слова эмоциями.

Анастасия сказала, что для того, чтобы добиться больших успехов в фигурном катании нужно "выпить много правильного допинга". Шаботова также сказала, что ее старшие подруги также употребляют запрещенные препараты. Сама Анастасия занимается на катке "Хрустальный", где проводит занятия тренер Этери Тутберидзе.

Слова юной фигуристки были подхвачены и растиражированы. Ее высказываниями заинтересовались в ВАДА. Но сама спортсменка вскоре внесла ясность, отказавшись от прежних слов. "Меня не так поняли. Я проиграла на соревнованиях и наговорила всяких глупостей", — приводит слова Анастасии ТАСС.