"Крабовая ловушка-2. Побег Кана". Смотрите в выходные на "России 24"

Владелец десятков предприятий по добыче и переработке морских биоресурсов, бизнесмен-миллиардер Олег Кан сбежал в Японию, испугавшись уголовного преследования.

Журналисты нашли криминальные факты в биографии крабового короля. В офисах фирм Олега Кана на Сахалине и в Приморье прошли обыски. Что ждет теперь крабовую империю? Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова.