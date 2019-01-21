Футболисты ЦСКА разгромили "Вентспилс" в контрольном матче

Футболисты ЦСКА в Испании продолжают готовиться к весенней части чемпионата России. Армейцы провели контрольный матч с латвийским "Вентспилсом" и одержали победу со счетом 5:0.

Армейцы вышли вперед на второй минуте после удара Абеля Эрнандеса. В отсутствии Игоря Акинфеева уругваец вывел команду с капитанской повязкой. Еще до перерыва по мячу забили Такума Насимура и Тимур Жамалетдинов. Во втором тайме Алан Дзагоев реализовал 11-метровый. Подвел итог встрече Яка Бийол. ЦСКА выиграл свой первый контрольный матч в сезоне 5:0.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко задействовал в матче 12 футболистов. Армейцы провели встречу в таком составе: Илья Помазун, Семен Матвийчук, Никита Чернов, Яка Бийол, Дмитрий Ефремов, Иван Обляков, Константин Кучаев, Такума Нисимура, Тимур Жамалетдинов, Наяир Тикнизян, Абель Эрнандес (Алан Дзагоев, 46).