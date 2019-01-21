Полный шатдаун без обедов: администрация Трампа месяц работает бесплатно
Месяц без зарплаты: президент США называет "великими патриотами" госслужащих, работающих бесплатно, и "радикалами" — оппозицию, отвергающую все попытки найти компромисс. Но все больше американцев считают себя заложниками политической войны между главой Белого дома и демократами в Конгрессе. Затянувшийся шатдаун уже угрожает даже миллионам школьников, которые могут остаться без обедов. А сам Дональд Трамп стал претендентом на "Золотую малину" в номинации "худший актер Америки" — за роль самого себя.
Беспрецедентный бюджетный кризис в США длится ровно месяц. Шатдаун вступил в 31-е сутки. На попытку Дональда Трампа выйти из клинча, в он согласился пойти на некоторые уступки, демократы ответили очередным удушающим приемом. Денег на стену не дали. Как бы вам самим не задохнуться от запаха мусорных испарений, ответил глава Белого дома спикеру нижней палаты Нэнси Пелоси в твиттере.
"Нэнси Пелоси вела себя так иррационально и зашла так далеко, что теперь официально стала радикальным демократом… Кстати, убирайте улицы Сан-Франциско, они отвратительны", — написал Трамп в Twitter.
В городе у Залива на Трампа обиделись. К онлайн-дискуссии подключилась мэр Сан-Франциско, которую зовут Лондон. Она написала, что и после президентства Трампа за ним придется прибирать, а мы тут, дескать, справляемся. В общем с женщинами, выступающими в качестве политических оппонентов, и после Хиллари Клинтон главе Белого дома надо держать ухо востро. Его конфликт с Пелоси уже стал предметом пародий.
"Если правительство не возобновит работу, вы не сможете выступить с обращением к нации", — угрожает "президенту" актриса в образе председатель палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.
"Я не смогу выступить с обращением? Тогда, знаешь что? Ты не полетишь в Афганистан!" – заявляет играющий Трампа актер.
"О, нет! Я не смогу полететь в отпуск в зону боевых действий? Что же мне делать?!" – ошарашена псевдо-Пелоси.
Похоже на ссору бабушки с дедушкой из-за термостата.
В нижней палате, которой руководит Пелоси, у демократов большинство. В верхней — наоборот. 24 января сенат вернется с коротких каникул, и предложение Трампа об иммиграционных поблажках для так называемых "мечтателей", то есть детей незаконных мигрантов, там поставят на голосование.
"Печально было увидеть, что спикер Пелоси отвергла предложение еще до того, как президент произнес речь. Он предлагает решение. А все что мы пока получаем от демократов — это слова. Американский народ хочет, чтобы мы работали вместе", — уверен вице-президент США Майк Пенс.
Особенно хотят этого 800 тысяч госслужащих, сидящих без оплаты. Чеки с зарплатой не приходят пятую неделю подряд. Серьезных сбережений у тех же сотрудников парковой службы, по которым шатдаун ударил больнее всего, не имеется. Чай, это не госсекретари в отставке, как Джон Керри.
"Наш президент не ведет переговоры. И это человек, который считает себя лучшим переговорщиком? Он вышел из Транс-тихоокеанского партнерства. Он выходит из Сирии, не пытаясь достичь по Сирии какого-то соглашения, по которому что-нибудь получили и курды, и Россия, и Иран, что пошло бы на благо Сирии, Ирака и всего региона. Но ничего из этого не происходит. За свой срок он только и делал, что уходил и отступал. И интересам Соединенных Штатов это на пользу не идет", — возмущается отставной госсекретарь США Джон Керри.
Правда, входили и наступали в Сирии американцы как раз при бывшем шефе Керри — Бараке Обаме. Чем это окончилось для ныне растерзанной страны, знает весь мир. Даже на CNN теперь Трампа не сильно клюют. Тулси Габбард — ветеран Ирака и конгрессмен с Гавайев — выдвигается в президенты и снова рассказывает, как встречалась в Башаром Асадом.
- Оглядываясь в прошлое на эту встречу, вы о чем-то жалеете?
"Нет. Я продолжаю верить, что, если мы серьезно настроены на установление мира и обеспечение нашей безопасности, любому лидеру нашей страны очень важно стремиться к встрече с другими лидерами, вне зависимости от того, являются ли они друзьями, противниками или потенциальными противниками", — подчеркивает член палаты представителей американского конгресса Тулси Габбард.
Кампанию женщин, которые хотят бросить вызов Трампу в 2020 году, пополнила и сенатор от Калифорнии Камала Харрис. В своем желании почувствовать себя немного Хиллари Клинтон она присоединяется к Элизабер Уоррен из Массачусетса и Кирстен Джиллибранд из Нью-Йорка.
Шатдаун тем временем задевает все большее число простых американцев. В Северной Каролине объявили об изменении меню школьных завтраков: детей переводят на сухой паек. Сокращение финансирования вот-вот ударит по программе талонов на еду для малоимущих, так называемых фудстэмпов, по всей Америке.
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