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Ситуация на Украине 1 час назад
Ляшко определил место Киева в мире: украинцам посоветовали красную икру вместо черной
Есть вместо черной икры красную украинцам посоветовала глава Минздрава Ульяна Супрун. Где взять денег хотя бы на кабачковую, она при этом не уточнила. Зато у Порошенко проблем с питанием точно нет: он в Израиле. И подробности про его королевский номер и число посещенных ресторанов выглядит вызывающим на фоне экономического состояния Украины и предвыборной кампании. Свои кандидатуры 21 января на пост президента выдвинули сразу двое — юморист Зеленский и радикал Ляшко. И даже томос Порошенко уже не помогает: от встречи с тем, кто устроил в православии новый раскол, отказался патриарх Иерусалимский.
В гастрольном турне Порошенко объявлен перерыв. На пару дней он отлучился от дел церковных. Петр Алексеевич летит в Израиль. Проповедник в костюме дипломата: ведь он пока еще президент. К его услугам — лимузин, ковровая дорожка и пятизвездночный отель.
- Здесь ли поселился Порошенко?
- К сожалению, я не уполномочен делиться этой информацией.
Но это уже не секрет. Порошенко выбрал не президентский, а королевский люкс: 150 квадратных метров в атмосфере классической элегантности. Ванна отделана каррарским мрамором. Из окна — завораживающий вид на старый город. Ужинать он будет тоже по-королевски: в одном из самых дорогих азиатских ресторанов.
Утром он должен был встретиться с патриархом Иерусалима Феофилом III. Надеялся, что здесь, на Святой земле, раскольническую церковь Украины, может быть, признают. Но Его Святейшество приболел. Или так сказали, чтобы дипломатично отказать Порошенко. Пришлось вести светские беседы с президентом Израиля.
"Добро пожаловать в Израиль, господин президент", — встречает своего украинского коллегу Реувен Ривлин.
Обсуждали Соглашение о свободной торговле — Порошенко это близко, торговать он умеет. И ничуть не смутившись, украинский президент отправился в мемориальный комплекс истории Холокоста.
В тот момент, когда Порошенко вещал с трибуны о незабвенной памяти, в Киеве открывали мемориал Петлюре. В истории он запомнился жестокими расправами со всеми несогласными, а также массовыми еврейскими погромами.
"Они превозносят этого человека, который ответственен за смерть тысячи евреев, в национального героя, — говорит о Петлюре глава иерусалимского отделения Центра Симона Визенталя Эфраим Зурофф. — Они ставят в честь него мемориальную доску, как будто бы он великий герой. То есть они говорят нам: ты можешь быть убийцей и героем на Украине".
"Когда речь идет о проявлениях антисемитизма или об увековечении и чествовании тех людей, которые напрямую имели отношение к гибели евреев, Израиль обязан поднимать этот вопрос даже когда, казалось бы, говорить об этом неудобно", — убеждена депутат Кнессета Израиля Ксения Светлова.
Но Израиль этот вопрос не поднимает. Протокольное рукопожатие, после встречи президент Ривлин провожает Порошенко до лимузина.
Сегодня на Украине — снова погромы: православных священников выгоняют из храмов.
Храм на Черниговщине националисты захватили неделю назад. Все это время священник служит на улице. Прихожане на сторону раскольников не перешли. Они просят главу сельской администрации вернуть им церковь.
- Васильевич, верни нам храм! Верни нам храм!
Но вслед за сельскими храмами раскольники готовятся забрать исконные православные святыни — Лавры: Киево-Печерскую и Почаевскую. Филарет мечтал об этом 30 лет. Теперь Верховная рада абсурдным законом развязала им руки.
"Они обязаны перерегистрироваться в РПЦ. А они не захотят! Не будут иметь статуса юридического лица и не будут иметь много чего", — грозит канонической церкви Михаил Денисенко (Филарет).
Церковный раскол — это предвыборный проект Порошенко. Хотя, как кандидат он еще не зарегистрирован, но у него уже есть глава предвыборного штаба — бывший глава Луганской администрации Геннадий Москаль. В Киеве Радикальная партия Ляшко представила своего кандидата: без интриги, но с пафосом.
- За — одноголосно! Историческое решение принято!
К этому съезду однопартийцев Ляшко готовился тщательно. Накануне он сам вникал в технические вопросы. В Киеве традиция такая — превращать съезды в шоу.
- По краю будут флагоносцы размахивать флагами.
"Не размахивать флагами, а сердцем! Сердце им подскажет", — корректирует Олег Ляшко.
- Проход будет тесный...
"Тесный проход? Нет прохода, где я не смогу пройти!" – отшучивается Ляшко.
Утро перед съездом Ляшко начал с зарядки. Видео выложил в Facebook, чтобы оппоненты видели и завидовали его физической форме. Зал был полон. Флагоносцы размахивали полотнищами. Народ скандировал заученные кричалки.
- Ляшко — народный президент! Ляшко — народный президент!
"Сидайте, сидайте! В ногах правды нема! – сначала добродушно начинает Ляшко. — Дайте сказать! Сядьте!"
Ляшко вещал, погружался под землю в шахту. Ходил босиком по селу. Пропах фермой, чтобы ценить труд доярок. Под конец сравнил себя с Черчиллем.
"Я такой же бульдог. Смесь бульдога и ротвейлера", — раскрыл свою внутреннюю сущность лидер Радикальной партии в Верховной раде Украины Олег Ляшко.
У лидера Радикальной партии и предложения радикальные. Для коррупционеров трижды судимый Ляшко предлагает ввести смертную казнь. И для наглядности на Крещатике расстрелять человек десять. Еще как наглядность он показал доклад МВФ — сто страниц кабальной зависимости Украины.
"Документы, планы, соглашения, которые подписывает украинская власть, никогда нам не дадут вырваться из статуса сырьевой колонии, из бедности, зависимости. Мы всегда будем обречены занимать, нищенствовать, унижаться в каждой подворотне," в каждой столице", — говорит о месте Киева в мире Олег Ляшко.
22 января, в День соборности Украины, соберутся однопартийцы Тимошенко. Съезд будет выдержан в американском стиле, где лидер "Батькивщины" скажет речь на тему будущего курса страны. Ничего нового, но зато с партийной символикой, флажками — показать размах, которого Порошенко в своем томос-туре и не видел.
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