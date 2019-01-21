Австралия и Япония пробились в 1/4 финала Кубка Азии

В Объединенных Арабских Эмиратах продолжаются матчи футбольного Кубка Азии. По итогам двух встреч 1/8 финала в следующий раунд турнира пробились сборные Австралии и Японии. В своих поединках обе команды добились минимальных побед.

Футболисты из страны Восходящего Солнца в первом матче плей-офф встречались с командой Саудовской Аравии. Японская сборная выиграла со счетом 1:0 после того, как на 20 минуте игры Такэхиро Томиясу поразил ворота саудитов. До конца поединка счет не изменился.

Австралии пришлось еще сложнее. Игроки с Зеленого континента в матче против Узбекистана за 120 минут не смогли забить ни одного гола. В итоге победитель матча определялся в серии послематчевых пенальти, в которых точнее оказались именно австралийцы (4:2).

Японцы в 1/4 финала Кубка Азии встретятся с командой Вьетнама. Соперником Австралии по четвертьфиналу станет победитель пары ОАЭ – Киргизстан.