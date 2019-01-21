Не менее 10 моряков погибли в Керченском проливе

Десять человек погибли в результате пожара на двух судах в районе Керченского пролива.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал источник в экстренных службах Крыма.

Ранее сообщалось, что в результате пожара на двух судах "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании в Керченском проливе погибли три человека.

ЧП произошло во время перекачки с одного судна на другое – пламя вспыхнуло на одном корабле и перекинулось на близстоящий. Команды обеих судов, граждане Индии и Турции, спасаясь от огня, начали прыгать в море.

Им на помощь пришли аварийно-спасательные суда полуострова. Четырнадцать человек спасены. Судьба еще десятерых моряков остается неизвестной.

Трагедия разыгралась в 15 морских милях от мыса Такиль (Крым) в нейтральных водах.