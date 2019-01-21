Экипаж отказался лететь в Москву со злостным курильщиком

Пассажирский самолет, летевший по маршруту Иркутск — Москва, экстренно сел в Екатеринбурге из-за курящего пассажира на борту.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, 33-летний пассажир тайно закурил в туалете авиалайнера, после чего на самолете сработали датчики противопожарной сигнализации.

При приземлении в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" нарушитель был задержан сотрудниками транспортной полиции. Они составили в отношении него административный протокол, по которому ему грозит штраф от 500 до 1500 рублей.