Грузовик зацепил служебный автомобиль Росгвардии у аэропорта Внуково

На Киевском шоссе Москвы грузовик зацепил стоявший на обочине служебный автомобиль Росгвардии. У остановившейся у аэропорта Внуково служебной машины были включены проблесковые маячки. Машину от удара грузовика отбросило в сторону, сотрудник силового ведомства госпитализирован.

У одного росгвардейца сотрясение мозга, сообщает РИА Новости. Еще трем сотрудникам Росгвардии госпитализация не понадобилась, они получили незначительные травмыю Инцидент, добавил официальный представитель силового ведомства Валерий Грибакин, произошел на 32 километре Киевского шоссе.