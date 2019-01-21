21 января 201921:56
Чемпион мира по футболу может лишиться водительских прав
Нападающий лондонского "Челси" и сборной Франции по футболу Оливье Жиру в ближайшее время может лишиться водительских прав за четвертое подряд нарушение правил дорожного движения. Чемпион мира в составе французской сборной уже предстал перед судом.
Жиру в мае 2018 года на личном "Бентли" превысил скорость, ехав 60 миль в час вместо положенных 50, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на The Sun. После этого нарушения он набрал три штрафных балла и достиг 12-бального предела по совокупности всех его прежних нарушений. По европейским законам при достижении этого рубежа водителей лишают прав.
Согласно вердикту суда, французский футболист был признан виновным.
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