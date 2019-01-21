Обстрелявший машину злоумышленник ранил двухлетнюю девочку

Две девочки, одной из которых 15 лет, а другой два года, получили ранения при стрельбе в нидерландском Хелмонде. Неизвестный открыл огонь по автомобилю. Находившиеся в машине люди сбежали. Пострадала оказавшаяся у машины 15-летняя девушка. Она получила ранение в руку. Еще один ребенок находился вместе с мамой в другой машине, которая тоже оказалась не в том месте и не в то время.

Полиция ищет стрелка, водителя и пассажиров обстрелянного автомобиля, сообщает РИА Новости. Один человек задержан, но пока не уточняется он ли открыл стрельбу или он может что-то знать о стрелке и причинах его действий.