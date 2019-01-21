"Северсталь" победой над "Динамо" установила личный рекорд в КХЛ

Клубы Континентальной хоккейной лиги провели первые поединки регулярного чемпионата после Матча всех звезд. В Москве "Динамо" на своей новой арене потерпело поражение от череповецкой "Северстали". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

"Динамовцы" открыли счет на 37 минуте встречи благодаря голу Виталия Меньшикова, но не прошло и минуты, как счет на табло был вновь равным – нападающий череповчан Богдан Якимов забил ответную шайбу. До конца матча соперники больше не забивали, а в овертайме Джеффри Кинрейд забил решающий гол и принес "Северстали" минимальную победу.

Победой над "Динамо" "Северсталь" добилась седьмой победы кряду в рамках КХЛ. Это стало новым рекордом череповчан в чемпионате.

В еще двух встречах игрового дня нижнекамский "Нефтехимик" в гостях обыграл финский "Йокерит" (2:1), а единственным негостеприимным клубом понедельника стал московский "Спартак", который нанес разгромное поражение нижегородскому "Торпедо" – 6:1.