Скончался французский актер Франсуа Перро

Во Франции на 95-м году жизни умер актер театра и кино Франсуа Перро.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировала газета Le Figaro, сообщив, что смерть артиста наступила 20 января.

Уроженец Парижа, Перро учился актерскому мастерству в труппе, которой руководил режиссер Луи Жуве, а затем работал в Национальном народном театре, главой которого был Жан Вилар.

Более чем за 50 лет своей творческой деятельности Перро сыграл в картинах таких известных кинорежиссеров французского кино, как Жак Беккер ("Любовники Монпарнаса", 1951), Клод Шаброль ("Невинные с грязными руками", 1975), Анри Вернёй ("Труп моего врага", 1976), Бертран Тавернье ("Безупречная репутация", 1981) и многих других.

Его партнерами по картинам стали такие известные французские актеры, как Катрин Денев, Жан-Поль Бельмондо, Аллен Делон, Изабель Юппер и Жан-Луи Трентиньян. Всего же в карьере Перро было более 150 картин и телесериалов.