На горящих в Керченском проливе судах сохраняется угроза взрыва

Службы спасения приступили к тушению пожара, который начался на двух судах в Керченском проливе. На борту кораблей, ходящих под флагом Танзании, находится сжиженный газ. Как отмечают в Азово-Черноморском филиале Морской спасательной службы, существует серьезная угроза взрыва.

"Поисково-спасательная операция будет вестись постоянно (пока не найдут всех членов экипажа — прим. ТАСС). Угроза взрыва газа есть", — сообщил собеседник агентства.