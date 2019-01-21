Brexit: Тереза Мэй и Парламент продолжают топтаться на месте

Тереза Мэй обещала представить в Парламенте некий план "Б" по Брекзиту. Вместо этого – прозвучали очередные попытки убедить всех все-таки одобрить существующее соглашение. Потому что все иные варианты приведут, по словам Мэй, к катастрофе. В том числе, и второй референдум, отмечает телеканал "Россия 24".

"Я боюсь, что второй референдум может стать очень сложным прецедентом, который сильно повлияет на то, как мы вообще проводим референдумы и считаемся с общественным мнением в этой стране. Мы усилим тех, кто хочет расколоть по частям Великобританию. Второй референдум повлечет и социальную катастрофу, подорвав наши демократические институты", — заявила Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании.