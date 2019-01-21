Шубенков, Ласицкене и еще 40 легкоатлетов на 2019 год стали нейтральными

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) одобрила заявки 42 российского легкоатлета на выступление в 2019 году в нейтральном статусе. Среди них чемпионка мира и Европы по прыжкам в высоту Мария Ласицкене и чемпион мира в беге на 110м метров Сергей Шубенков.

Ранее 42 спортсмена уже выступали в нейтральном статусе в 2018 году и благодаря этому подавали заявки на участие в международных стартах по упрощенной схеме, сообщает ТАСС. Выступление российских атлетов под нейтральным флагом связано с временным отстранением Российского антидопингового агентства.

Помимо Ласицкене и Шубенкова в список нейтральных легкоатлетов также вошли прыгуны в высоту Мария Кочанова, Илья Иванюк, выступающие в прыжках с шестом Тимур Моргунов Илья Мудров, Ольга Муллина и Анжелика Сидорова и многоборец Илья Шкуренев, барьеристка Вера Рудакова и другие.