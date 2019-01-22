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22 января 201900:03

В Шереметьево началась проверка инцидента со сходом самолета с ВПП

Транспортная прокуратура начала проверку в связи с ЧП в аэропорту Шереметьево. Там при заходе на посадку самолёт Аэрофлота выкатился за пределы полосы. Боинг выполнял рейс Астана-Москва. На борту были 81 пассажир и 7 членов экипажа, напоминает телеканал "Россия 24".

"После посадки, при освобождении полосы в аэропорту Шереметьево, борт, выполнявший рейс Астана — Москва выкатился передней стойкой шасси за пределы взлетно-посадочной полосы на 1,5 метра, выкатывание произошло при съезде на рулежную дорожку, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. В настоящее время самолёт эвакуирован. Взлетно-посадочная полоса открыта", — отметил Максим Фетисов, пресс-секретарь авиакомпании "Аэрофлот".

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