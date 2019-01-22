"Барселона" пополнилась Кевином-Принсом Боатенгом

Испанская "Барселона" объявила о приобретении ганского нападающего Кевина-Принса Боатенга на правах аренды, который выступал за итальянский "Сассуоло". Соглашение между сторонами будет действовать до конца текущего сезона.

По условиям договора, каталонский клуб заплатит итальянскому клубу два миллиона евро, а после истечения срока аренды будет иметь приоритетное право выкупа. В случае, если в "Барсе" будут заинтересованы в продлении контракта, им придется заплатить за Боатенга еще восемь миллионов евро.

В качестве новичка "Барселоны" Боатенг будет представлен 22 января.

Напомним, что за "Сассуоло" ганец выступает с лета 2018 года, куда он перешел из немецкого "Айнтрахта". За клуб из Серии "А" Боатенг сыграл 15 встреч, в которых забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.