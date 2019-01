"Барселона" пополнилась Кевином-Принсом Боатенгом

Испанская "Барселона" объявила о приобретении ганского нападающего Кевина-Принса Боатенга на правах аренды, который выступал за итальянский "Сассуоло". Соглашение между сторонами будет действовать до конца текущего сезона.

По условиям договора, каталонский клуб заплатит итальянскому клубу два миллиона евро, а после истечения срока аренды будет иметь приоритетное право выкупа. В случае, если в "Барсе" будут заинтересованы в продлении контракта, им придется заплатить за Боатенга еще восемь миллионов евро.

👤 Here is @KPBofficial, Barça´s new signing

⚽️ #EnjoyPrince

🔵🔴 pic.twitter.com/5RyqGMP7vz