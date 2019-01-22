В швейцарском Давосе открывается Всемирный экономический форум

В дискуссиях и закрытых встречах на полях форума примут участие 3 тысячи гостей, среди них — крупные бизнесмены и политики. Российская делегация традиционно проведет часть мероприятий в Русском доме.

Этот дом построили пару веков назад. Прекрасно сохранились толстые полуметровые стены, деревянные перекрытия и элементы декора. И, конечно, все ещё функционирующая печь. Все это достойно изучения само по себе. В таких шале в горных деревнях живут швейцарцы, с перерывом на одну неделю в январе.

Пока в Давосе элита мирового бизнеса обсуждает, куда вкладывать деньги, местные жители — зарабатывают на сдаче жилплощади. За неделю небольшое шале принесет его хозяину от 20 тысяч евро. И это еще не сам Давос, всего лишь соседний Клостерс.

Журналисты, эксперты, технические сотрудники добираются в Давос на поезде — а это примерно полчаса в пути.

В этом году главная тема называется "Глобализация 4.0". Будут говорить об экономике в эпоху четвёртой промышленной революции. Часть сессий по российской экономике пройдет в Русском доме. Здание уже традиционное — особняк 19 века на улице Променад, 68.

Ключевые интервью с российскими спикерами будут проходить здесь — в гостиной на втором этаже Русского дома. Либо на специально оборудованной стендап-позиции, которая выходит на заснеженную террасу с видом на швейцарские Альпы.

В ноябре британская "Файненшенл Таймс" написала, что Андрею Костину, Виктору Вексельбергу и Олегу Дерипаске отказали в участии в форуме. Якобы — из-за давления Вашингтона и страха организаторов попасть под санкции за работу с русским бизнесом. В ответ Москва и сама готова была бойкотировать Всемирный экономический форум. Конфликт вовремя уладили.

Но даже после этого Олег Дерипаска предпочел деловым встречам и горному воздуху — рыбалку на Байкале. О чем сообщил своим подписчикам в Инстаграме.

Из-за путаницы с российским участием дом начали готовить только в середине декабря. "Работать пришлось в сжатые сроки, практически за месяц. ...Все получилось хорошо, вся команда сработала правильно", — заявил Армен Хачатрян, заместитель директора Фонда "Росконгресс".

В стенах Русского дома пройдет несколько сессий. Во вторник 22 января обсудят российскую экономику — вырастет ли ВВП на 1,8 процента, как предсказывает МВФ? На следующий день — разговор о влиянии киберпреступности на крупный бизнес. 24 января — снова об инвестициях в Россию и мировой экономике.

Российскую делегацию на Давосе-2019 возглавляет министр экономического развития Максим Орешкин. В заключительный день, 25 января, у него — встреча министров ВТО. До этого — глава Сбербанка Герман Греф проведёт свой традиционный деловой завтрак, а министр энергетики Александр Новак успеет встретиться с коллегой из Саудовской Аравии на совместной панельной сессии.