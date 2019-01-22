Промах Роналду с пенальти не помешал "Ювентусу" разгромить "Кьево"

В чемпионате Италии по футболу матчем "Ювентуса" и "Кьево" завершился 21 тур. Туринский клуб не испытал проблем с одним из аутсайдеров Серии "А" и завершил поединок с разгромным счетом 3:0 в свою пользу.

Забитыми голами за "Старую синьору" отличались Дуглас Коста, Эмре Джан и Даниэле Ругани. Примечательно, что "Летающие ослики из Вероны" могли проиграть крупнее, но на 52 минуте матча португалец Криштиану Роналду не реализовал 11-метровый удар. Для нападающего это первый пенальти, который он не смог забить за "Юве".

Победа позволила лидирующим туринцам набрать 56 очков и восстановить 7-очковый гандикап от идущего вторым "Наполи", который накануне победил "Лацио". "Кьево" с 8 баллами продолжает замыкать турнирную таблицу чемпионата Италии.