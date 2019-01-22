Варламов совершил 23 сейва, но не спас "Колорадо" от поражения "Нэшвиллу"

В Национальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. В Денвере "Колорадо Эвеланш" принимал "Нэшвилл Предаторз". Встреча завершилась крупным поражением "эвс" со счетом 1:4.

Российский голкипер "Колорадо" Семен Варламов отразил 23 броска по своим воротам, однако этого не спасло его от четырех шайб в исполнении игроков "предз" Ника Бонино, Виктора Арвидссона, Романа Йози и Райана Эллиса. Единственную шайбу в составе хозяев забил Александр Керфут.

В составе "Эвеланш" также вышел еще один россиянин Никита Задоров, однако отличиться результативными действиями за 16 минут 56 секунд ему не удалось.

"Колорадо" с 52 очками в турнирной таблице Западной конференции занимает восьмую строчку. "Нэшвилл" набрал 62 балла и продолжает удерживать за собой пятую позицию.