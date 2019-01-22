ОАЭ в дополнительное время вырвали путевку в 1/4 финала Кубка Азии

Сборная Объединенных Арабских Эмиратов по футболу пробилась в четвертьфинал домашнего Кубка Азии. В матче 1/8 финала домашнего турнира команда ОАЭ оказалась сильнее сборной Киргизстана. Итоговый счет – 3:2.

Основное время матча команды завершили вничью – 2:2. Голами у ОАЭ отметились Хамис Эсмаил и Али-Ахмед Мабхут, в то время как у их соперника забивали Мирлан Мурзаев и Турсунали Рустамов. Судьба матча решилась в дополнительное время, когда Ахмед Халил на 103 минуте реализовал пенальти.

В 1/4 финала хозяйка турнира встретится со сборной Австралии, которая накануне одержала непростую победу над командой Узбекистана. В других парах Китай встретится с Ираном, а Вьетнам – с Японией.

Стадия 1/8 финала завершится 22 января, когда сборная Южной Кореи сыграет с Бахрейном, а Катар проведет свой матч против Ирака.