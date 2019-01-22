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Задержание Марии Бутиной 4 часа назад

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22 января 201903:37

Мария Бутина вышла на связь с родственниками после недельного молчания

Россиянка Мария Бутина, арестованная в США, вышла на связь с родными после недельного перерыва. Об этом телеканалу "Россия 24" сообщил отец девушки.

Ранее в интервью "Известиям" он заявлял, что довольно долго не мог общаться с Марией из-за регулярных технических неполадок. Причем в последнее время они возникают всё чаще. И это вызывает подозрения, что американские власти хотят и вовсе отрезать россиянку от внешнего мира. Родные не знали, как она себя чувствует и в каких условиях находится.

Марию Бутину арестовали в июле в Вашингтоне. Её обвиняют в том, что она якобы работала иностранным агентом, без регистрации при Минюсте США. Бутина пошла на вынужденную сделку со следствием – в надежде на экстрадицию на Родину. Следующее слушание по её делу назначено на 12 февраля.

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