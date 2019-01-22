Форум в Давосе пройдет без Трампа, Макрона, Мэй и Си Цзиньпиня

Всемирный экономический форум стартует во вторник в швейцарском Давосе. Его основная тема — глобализация. В этом году форум соберет около 3 тысяч участников. От России — делегацию возглавит министр экономического развития Максим Орешкин.

Уже известно, что представители ряда стран отменили свои планы по форуму, напоминает телеканал "Россия 24". Так, не приедет в Давос президент США Дональд Трамп — из-за бюджетных проблем.

В Европе свои сложности: Brexit и протесты во Франции. Поэтому в Швейцарию отказались ехать премьер Великобритании Тереза Мэй и французский лидер Эммануэль Макрон. Вместо председателя Китайской Народной Республики — форум посетит его заместитель. Министр энергетики Саудовской Аравии также в последний момент изменил планы и не посетит форум.