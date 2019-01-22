За бурейский затор взялись подрывники Министерства обороны

Военные в Хабаровском крае приступили к подрыву затора на реке Бурея, который образовался после схода оползня. Команду дал замминистра обороны Дмитрий Булгаков, который прибыл к месту обрушения скальной породы. Он также осмотрел полевой лагерь, который был развёрнут в непосредственной близости от природной плотины.

Работы по её ликвидации будут длиться месяц, сообщает телеканал "Россия 24". Накануне специалисты провели более десяти пробных подрывов. К реке завезено около 14 тонн инженерных боеприпасов и взрывчатых веществ.