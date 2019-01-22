Греческий парламент начал дебаты о соглашении с Македонией по поводу её переименования

Республика Македония хочет изменить название на Республику Северная Македония. Это открыло бы ей путь в НАТО и ЕС. Однако власти Греции считают, что этим соглашением фактически отдадут Македонии часть своей истории, и все забудут про область с таким же названием — на севере страны.

На прошлой неделе в Афинах прошёл митинг по этому поводу, сообщает телеканал "Россия 24". На акцию протеста вышли порядка ста тысяч человек. Пострадали, как минимум, 25 полицейских и два журналиста.