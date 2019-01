Две передачи Дадонова помогли "Флориде" разгромить "Сан-Хосе"

Программа очередного игрового дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершалась матчем "Флориды Пантерз" и "Сан-Хосе Шаркс". Победу со счетом 6:2 одержали "пантеры". Встреча проходила на арене BB&T Center.

В составе "Флориды" 16 минут 38 секунд отыграл российский нападающий Евгений Дадонов. За отведенное ему время он успел отметиться двумя результативными передачами. Теперь в активе россиянина 38 очков, из которых 18 голов и 20 ассистов.

For those who don't know, @mmatheson19 can wire it. pic.twitter.com/goLYUXHnZ6