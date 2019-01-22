Очередной уволенный Трампом чиновник вылил ушат помоев на администрацию президента США

Экс-глава аппарата Белого дома Джон Келли признался, что ненавидел свою работу. Газета "Вашингтон пост" опубликовала выдержки из новой книги "Команда гадюк" — она посвящена отношениям внутри администрации Трампа. И вот в ней, как раз, и приведены высказывания Келли о том, что работа в администрации "была худшей в его жизни", а "день увольнения — лучшим".

Джон Келли чуть более полугода занимал пост министра внутренней безопасности США, напоминает телеканал "Россия 24". Затем, вплоть до 2 января текущего года — был главой аппарата Белого дома. Перед его отставкой СМИ сообщали об ухудшении отношений чиновника с президентом. По информации CNN: в последние дни совместной работы они вообще не разговаривали.